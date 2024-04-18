السائح: حكومة الدبيبة أخلت باتفاقها مع هيئة التدريس الجامعي

أعلن عبد الفتاح السائح، نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، عدم مسؤوليته عن انهيار الاتفاق مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بسبب عدم إيفائها بالتزاماتها.

وأوضح السائح في خطاب لـ الصديق الصور، النائب العام، تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، أن النائب العام بصفته ضامنًا للاتفاق الموقع مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، عليه التدخل لمحاسبة المسؤولين عن عدم تنفيذ بنود الاتفاق

وأضاف نقيب أعضاء هيئة التدريس الجامعي، أن المُعيدين لازالوا يتقاضون مرتبات تساوي نصف الحد الأدنى للأجور وملف الإيفاد، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية لم تتخذ أي خطوة حقيقية يمكن البناء عليها.

وشدد السائح على أن تخاذل حكومة الدبيبة منتهية الولاية يقوي شكوك أعضاء هيئة التدريس الجامعي، بتعمد عرقلة جميع الملفات، وخاصة الإيفاد، معلنا إخلاء مسؤوليته المُترتبة عن انهيار الاتفاق، بسبب عدم تنفيذ الحكومة أي من بنوده المُتفق عليها.

وكانت نقابة هيئة التدريس الجامعي قد قررت في وقت سابق تعليق الاعتصام بعد توصلها لاتفاق يقضي بتنفيذ مطالب أعضائها مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية والنائب العام الصديق الصور.

واستمرت أزمة اعتصام نقابة هيئة التدريس الجامعي، حتى أعلنت حكومة الدبيبة منتهية الولاية منتصف فبراير الماضي توصلها إلى اتفاق مع النقابة يفضي إلى إنهاء الاعتصام، وهو ما نفته النقابة مشيرة إلى أنها تفاهمات مهمة، وليس اتفاق نهائي مع الحكومة.