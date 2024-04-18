الحكومة الليبية: وصول الدفعة الأولى من لقاحات الحمى القلاعية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، وصول الدفعة الأولى من اللقاحات والأمصال الخاصة بالأمراض الحيوانية والماشية ومنها أمراض الحمى القلاعية والمقدرة بمليونين و300 ألف لقاح.

وبحسب بيان الحكومة الأربعاء، تعد هذه الدفعة من اللقاحات هي الأولى التي تصل للبلاد منذ العام 2015، من إجمالي 7 ملايين ونصف المليون لقاح، تعاقدت عليها الحكومة الليبية.

وكان في استقبال الدفعة الأولى من اللقاحات التي جرى استيرادها من إحدى أقدم وأفضل الشركات الأرجنتينية المتخصصة في صنع اللقاحات في العالم كل من وزير الزراعة والثروة الحيوانية يونس بوحسن، ووزير الخارجية المفوض عبدالهادي الحويج، والأمين العام لمجلس وزراء الحكومة الليبية مصطفى المسماري ورئيس لجنة مركز الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور محمد اعقاب.

وكان قد وجه رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، بضرورة توفير الأدوية والأمصال واللقاحات، ومتابعة الأوضاع الوبائية، وحصرها ومعالجة أضرارها من خلال الصحة الحيوانية البيطرية بشكل سريع، وتوعية أصحاب المواشي وتزويدهم بكل ما من شأنه الحفاظ على مواشيهم.

حماد يعلن حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي وباء الحمّى القلاعية

وكان حماد، قد أعلن حزمة عاجلة من الإجراءات لمواجهة تفشي وباء الحمّى القلاعية بين المواشي، موجها وزير الزراعة والثروة الحيوانية ووكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بضرورة اتخاذ التدابير الوقائية كافة لمنع انتشار المرض.

وتأتي هذه الخطوة بعد ورود تقارير بشأن الوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية المنتشر بين المواشي في عدد من المدن الليبية، وما يشكله من خطر على الإنسان والثروة الحيواني

وينتقل فيروس الحمى القلاعية بين الحيوانات عن طريق الجهاز التنفسي والفم، ولكن إصابة الإنسان به نادرة وتكون في حالة ذبح الحيوان المصاب أو حلبه، أو تناول الحليب قبل غليانه، ولا يعتبر الفيروس مهددا لحياة الإنسان، ولكنه قد يتسبب في ظهور حمى الوادي المتصدع التي تصيب الحيوان والإنسان وتؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.