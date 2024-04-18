الحكومة الليبية تطلق منصة لـ”ضبط عمل” المنظمات الأجنبية

أخبار ليبيا 24

كشفت الحكومة الليبية، بقيادة أسامة حماد، عن أنها ستطلق منصة “موقعا إلكترونيا”، يستقبل طلبات العمل من المنظمات الدولية.

واجتمع عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، بفرج الحاسي، مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة، بهدف بحث طريقة منح موافقات العمل في ليبيا للمنظمات الدولية، وشارك في اللقاء ممثلون عن مختلف إدارات وزارة الخارجية، وكذلك ممثلون عن أجهزة ذات صلة بالأمر.

وبحسب بيان نشرته الحكومة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ستساعد تلك المنصة على “تسهيل إجراءات التقديم والفرز بالنسبة لتلك المنظمات”.

وفي سياق آخر، كشف أسامة حماد، رئيس الوزراء، عن أن المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة درنة المنكوبة، سيجري الانتهاء منها تماما بنهاية العام الحالي 2024.

وقال “حماد” –حينها- إن حكومته تنوي إطلاق حزمة من المشروعات تستهدف كل ليبيا، وليس درنة فقط. وأتت تلك التصريحات في إطار جولة أجراها رئيس الوزراء في مدينة درنة، لتفقد المشروعات، بحضور بلقاسم حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والمجلس الاجتماعي بدرنة.

وأجرى حماد تلك الجولة بعد أداء صلاة عيد الفطر، إذ حرصت القيادات العسكرية والسياسية على مشاركة أهالي مدينة درنة، في استحضار أفراح العيد بعد النكبة التي حدثت في المدينة وأودت بحياة الآلاف من سكان المدينة والعمالة الوافدة وحتى المهاجرين غير الشرعيين، وآنذاك شاركت مختلف دول العالم في عمليات الإنقاذ.