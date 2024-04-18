التواء الأربطة.. أسباب المشكلة؟ وكيفية علاجها؟

يُعد التواء الأربطة أحد أشهر الإصابات التي تتشابه في الأعراض ولكنها تختلف في أماكن الإصابة، فـ الالتواء هو تمدد أو قطع في الأربطة.

والأربطة هي عبارة عن نسيج ليفي على شكل حبل يربط بين العظام والعضلات التي تتصل بها، وعادة ما ما يحدث الالتواء في العضلات الخلفية للفخذ أو وتر المأبض.

وتختلف أعراض التواء الأربطة باختلاف شدة الإصابة، بحيث تكون الأعراض المصاحبة لحالة الالتواء في شكل ألم، وتورُم، وكدمات، وعدم القدرة على تحريك الطرف المصاب وفي بعض الأحيان قد تسمع صوت فرقعة من المفصل أثناء الإصابة، أما في حالة التواء الأربطة تتنوع الأعراض ما بين ألم، وتورم، وتقلص في العضلات وعدم القدرة على تحريك الطرف المصاب.

ومن الممكن معالجة معظم حالات التواء الأربطة في المنزل وتتماثل للشفاء سريعاً، وأحيانا تكون بعض الإصابات شديدة أو مصحوبة بكسور مثلاً، ما يستوجب رؤية الطبيب على الفور.

متى يجب أن تذهب للطبيب؟

يجب أن تذهب للطبيب في حالة عدم القدرة على السير لمسافة 4 خطوات متتالية، أو عدم القدرة على تحريك الطرف المصاب على الإطلاق، كذلك في حالة أن يكون الألم متصلاً بشكل مباشر عند الضغط على العظم مكان الإصابة، بالإضافة إلى الشعور بالتنميل أو فقدان الإحساس مكان الإصابة أو الأماكن التالية لها.

ما هي الأماكن التي تتعرض لالتواء الأربطة ؟

يحدث التواء الأربطة في الكاحل أثناء المشي أو التمرين على أسطح غير مستوية، وكذلك في الركبة، بسبب الدوران على ثبات أثناء ممارسة بعض الرياضات، وكذلك الرسغ، بسبب الاستناد على اليد وهي مفرودة أثناء السقوط، بالغضافة إلى الإبهام، ويحدث ذلك في رياضات التزحلق أو استخدام المضارب في رياضة التنس.

ما هي أنواع التواء الأربطة؟

يوجد نوعين من التواء الأربطة، أولها التواء الأربطة الحاد، ويحدث بعد شد أو قطع في العضلات أثناء تمددها أو الاستطالة بشكل مفاجئ أو لمسافة طويلة. وثانيها التواء الأربطة المزمن، والذي يحدث نتيجة استخدام العضلات المتكرر لمدة طويلة في العمل أو مع ممارسة رياضة.