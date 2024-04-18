الأرصاد: طقس معتدل على معظم مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا معتدلا على معظم مناطق البلاد، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، لا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على معظم مناطق البلاد, وتتأثر مناطق الشمال الغربي يوم غد الجمعة برياح شمالية غربية نشطة تسبب تراجع في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب.

بينما تؤثر رياح جنوبية غربية نشطة السرعة بداية يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي تسبب زيادة في درجات الحرارة و إثارة الاتربة على بعض الأماكن.

وتكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة-جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر يوم الغد.

والرياح شمالية شرقية وتكون على الدواخل جنوبية غربية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية وتنشط يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على المناطق الساحلية (20–28)مْ, وتكون علي مناطق الدواخل ما بين(30-34) وتسجل انخفاض يوم الغد.

بينما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تشهد السماء تكاثرا للسحب من حين لآخر.

رياح شمالية غربية مثيرة للأتربة

والرياح شمالية غربية وتكون يوم الغد جنوبية غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى (50)كيلومتر/الساعة تسبب في إثارة الأتربة علي بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–27)مْ, وتسجل زيادة يوم الغد تم تنخفضا يوم السبت.

وفي الجفرة- سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31–34)مْ.

بينما في الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29–33)مْ.