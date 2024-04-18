استلام 1549 ملفا للأسر المتضررة من فيضان المياه الجوفية في زليتن

أخبار ليبيا 24

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، استلام 1549 ملفا للأسر المتضررة في مدينة زليتن، والتي ستعمل الحكومة على تقديم التعويضات لها لجبر الضرر.

وعُقد اجتماع، اليوم الخميس بديوان مجلس الوزراء، برئاسة بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي وللجنة الفنية بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومفتاح حمادي، عميد بلدية زليتن، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع الأوضاع الحالية في زليتن؛ إذ قدّم عميد بلدية زليتن شرحاً عاماً حول الوضع بزليتن وأكد أن الوضع مستقر وأن كل الأجهزة تعمل تحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع في البلدية، في حين قدمت لجنة جهاز مشروعات الإسكان عرضا ضوئيا حول الدراسات الفنية والأعمال التي أنجزتها المكاتب الاستشارية والأجهزة التنفيذية لحفر وصيانة الآبار في زليتن.

الوضع الصحي في زليتن

بينما استعرض حيدر السائح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الوضع الصحي بالبلدية، مبيناً كيفية تقسيم البلدية إلى عدة مناطق حسب الوضع البيئي والصحي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي.

وأكد السائح أن التعاون الذي حصل ما بين الفرق الصحية والفنية والمجلس البلدي، ساهم في توفير مياه الشرب التي أدّت إلى خفض حالات الإسهال والطفح الجلدي منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى توفير عيادات متنقلة مزودة بغرف طبية جاهزة لتقديم الخدمة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.

ويُقصد بتقسيم البلدية التي ذكرها السائح، أنه جرت الاستعانة بخرائط جوجل لإعداد تخريط بيئي للمناطق المتضررة، وتقسيم المنطقة إلى تقسيمات جزيئة “zone”، مرقمة يحدد في كل تقسيم “منطقة فرعية” بإحداثيات “غوغل” للبرك والمستنقعات، والتجمعات السكانية القريبة منها، ويحدد من ذلك عدد خطوط السير الدورية المطلوبة.