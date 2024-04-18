احتجاجاً على عقد تقني مع إسرائيل … اعتقال موظفي جوجل

أخبار ليبيا 24

شارك ما لا يقل عن تسعة من موظفي Google في اعتصام احتجاجا على مشروع Nimbus، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار مع أمازون يدعم البنية التحتية التكنولوجية للحكومة الإسرائيلية.

تم منح العديد من موظفي Google في الولايات المتحدة إجازة و/أو تم اعتقالهم بعد قيامهم باعتصام في مكاتب الشركة في نيويورك وكاليفورنيا للتظاهر ضد مشروع Nimbus – وهو صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع أمازون تدعم البنية التحتية التكنولوجية للحكومة الإسرائيلية. .

أصدرت منظمة No Tech for Apartheid بيانًا يوم الخميس، زعمت فيه أن أكثر من عشرين موظفًا في Google قد تم فصلهم “عشوائيًا” في عمل انتقامي من قبل الشركة.

خلال الاعتصامات يوم الثلاثاء، قام العمال المحتجون ببث لقطات حية لأنفسهم أثناء اعتقالهم في كلتا المدينتين، حيث أطلقت عليهم منظمة No Tech for الفصل العنصري اسم “Nimbus Nine”. واستمرت الاعتصامات ما يقرب من 10 ساعات، حيث رفع العمال لافتات تطالب بإسقاط مشروع نيمبوس.

استشهدت شركة Google بـ “التنمر” و”المضايقة” كأسباب لطرد العمال. وقالت “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” في بيانها: “إذا كان هناك أي تنمر أو مضايقة في الشركة، فإن زملائنا الفلسطينيين والعرب والمسلمين كانوا هم المتلقين”، مضيفة أن مزاعم جوجل عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات كانت كاذبة.

ينقسم العاملون في مجال التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم في رد فعلهم على القصف المستمر للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يدعم البعض علنًا الجيش الإسرائيلي ويتطوعون بخدماتهم للمساعدة في تحديد مكان الأشخاص الذين احتجزتهم حماس كرهائن، بينما ينظم آخرون حملات مقاطعة مستهدفة ضد شركات مثل HP وSiemens. أو تعطيل الشركات التي تدعم الجيش الإسرائيلي.

قال سام ألتمان، رئيس OpenAI، في يناير/كانون الثاني، إن زملاءهم المسلمين والعرب والفلسطينيين في مجال التكنولوجيا يخشون مشاركة تجاربهم، لأنهم يشعرون بالقلق من الانتقام أو الإضرار بحياتهم المهنية. اعترف ألتمان بأنه يهودي، وقال إنه تلقى الدعم في مواجهة معاداة السامية المتزايدة لكن أقرانه المسلمين لم يتلقوا دعمًا مماثلاً.

وحذف مسؤول آخر في OpenAI منشوراته على X واعتذر في ديسمبر/كانون الأول بعد أن تبين أنه كان يدعو الجيش الإسرائيلي إلى زيادة قصفه لغزة.

وعدت منظمة No Tech for الفصل العنصري بأنها ستستمر في التنظيم حتى يتم إسقاط مشروع Nimbus.

“قامت شركة Google ببناء أدوات مخصصة لوزارة “الدفاع” الإسرائيلية، وضاعفت من تعاقداتها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في غزة. من خلال مواصلة أكاذيبها، فإن جوجل لا تحترم وتتجاهل بشكل صارخ المستهلكين ووسائل الإعلام، وكذلك، والأهم من ذلك، العاملين لديها.

وقالت منظمة أوكسفام الدولية في يناير من هذا العام إن الجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شخصًا يوميًا.