إسماعيل: باتيلي فشل في تمكين الليبيين من حل أزمتهم

قال السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي فشل في تنفيذ المهمة الأساسية المنوط بها البعثة الأممية في دعم العملية السياسية بملكية ليبية.

وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ أن خبر استقالة باتيلي أسعد الكثيرين في ليبيا لأنه شخصية عاجزة حتى عن فهم معطيات الواقع الليبي، لافتا إلى أن باتيلي لم يتمكن من دعم التوافق بين مجلسي النواب والدولة وأطراف الصراع التي زادت الفرقة بينها بسبب التدخلات الإقليمية المنفردة بشكل واضح.

وأضاف إسماعيل أنه لم يتبق شيء يمكن البناء عليه إلا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل حضور باتيلي والقوانين الانتخابية التي لم يدعمها المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن باتيلي طرح مبادرتين ضعيفتين وهما فريق عالي المستوى كبديل عن المجلسين وطاولة الحوار الخماسية الغير متوازنة بسبب تجاهله الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.

وشدد إسماعيل على ضرورة أن يبدأ من يخلف باتيلي عمله بشكل جاد لدعم التوافق الليبي الممكن المتمثل في القوانين الانتخابية المتوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة، لافتا إلى أنه على خليفة باتيلي توجيه الضغوطات والتحذيرات لكل من يعرقل إطلاق العملية الانتخابية.

وأكد إسماعيل على ضرورة توحيد ليبيا بحكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات وتدعم مفوضية الانتخابات وتعمل على تسهيل عملها في كافة المناطق، موضحا أن الحكومة الجديدة يجب أن تضمن أمن صناديق الاقتراع وأمن المرشحين ليتمكنوا من إجراء الدعاية الانتخابية في كل الدوائر الانتخابية.