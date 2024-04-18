أوحيدة: المجتمع الدولي لا يمتلك الجدية لإخراج ليبيا من أزمتها

قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، إن المجتمع الدولي لا يمتلك الجدية التي تمكنه من الوصول إلى انتخابات لإخراج ليبيا من أزمتها.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ووكلائها في المنطقة لا يريدون لأزمة ليبيا أن تُحل، لافتا إلى أنهما لديهما عملاء في الداخل ينفذون هذ السيناريو بحذافيره.

وأضاف أوحيدة أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي جيئ به لتنفيذ سيناريو يرتبط الجزء الأول منه بتعقيد المشهد، مشيرا إلى أن الطاولة الخماسية كانت طاولة تعقيد وليست طاولة حل، وهو ما كان واضحًا من البداية، لافتا إلى أن الجميع كان يعرف أن هذه الأطراف التي أصر باتيلي على جمعها لن تتفق حتى ولو اجتمعت.

وكان أوحيدة قد أكد في وقت سابق أن محمد تكالة رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية ومعهم دول تدعمهم يريدون العودة إلى المربع صفر وعدم الذهاب إلى الانتخابات، مشددا على أن الأطراف الرافضة لأي وصول إلى انتخابات دائمًا يخرجون على الساحة في لحظات معينة لنسف كل ما تم التوصل إليه، لافتا إلى أن الاتفاق على القوانين قد حدث بالفعل لكن هناك من يتحجج ببعض الملاحظات الفنية.

وأضاف أوحيدة أن المجلس الرئاسي وضع نهاية مسار المصالحة الوطنية، مشددا على أن تولي الرئاسي ملف المصالحة كان بمثابة خطأ أراد أحد الأطراف استثماره سياسيًا لاستمرار الأزمة في ليبيا، لافتا إلى أن ملف المصالحة في ليبيا ملف اجتماعي أكثر منه سياسي.