أوحيدة: أطراف خارجية وداخلية تعمل على إفشال الانتخابات

كشف جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، عن وجود أطراف خارجية وداخلية في ليبيا تعمل جاهدة على إفشال أي مسار لإجراء الانتخابات، رغم إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعدادها لإجراء هذا الاستحقاق.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن هناك إشكالية في توحيد الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن القرار أصبح الآن بيد الشارع الليبي.

وأضاف أوحيدة أن المجتمع الدولي مطالب بمساندة خيار الشارع الليبي الراغب في إجراء الانتخابات، خاصة في ظل الاضطرابات الحاصلة على مستوى المنطقة.

المفوضية: ماضون في الاستعداد للانتخابات

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قد أعلنت عن مضيها في التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين 27 و28 لعام 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة، لافتة إلى أنها في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، داعية جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين، واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.

المفوضية: ندعو مؤسسات الدولة ومسؤوليها للتعاون معنا

وأكدت المفوضية في بيان لها تحمل مسؤولياتها تجاه الأمانة التي حُملت بها، داعية مؤسسات الدولة ومسؤوليها للتعاون معها، وتسهيل مهامها دون قيد أو شرط، مشددة على جاهزيتها وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، مع توافر الإمكانات والكوادر المؤهلة.