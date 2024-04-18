أمازون تطلق قناة متلفزة مجانية توسع الوصول لـ منصة التسوق المباشر

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أطلقت منصة أمازون القناة المتلفزة المجانية المدعومة بالإعلانات “Amazon Live” عبر “برايم فيديو” و “Freevee“، موضحة أنها توفر للعملاء طرق إضافية للتفاعل مع المحتوى التفاعلي القابل للتسوق

وكانت القناة المباشرة الجديدة متاحة سابقًا بصفتها ميزة عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة وأجهزة Fire TV، وتحتوي القناة المتلفزة المجانية المدعومة بالإعلانات على برامج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من المبدعين والمشاهير المشهورين، وتستضيف العلامات التجارية أيضًا عمليات بث لبيع منتجاتها.

وتسمح القناة للمشاهدين بتصفح العناصر التي يعرضها المؤثرون وشرائها من خلال تطبيق Amazon Shopping عبر أجهزتهم المحمولة، وعند إدخال عبارة Shop The Show في شريط البحث، يوجه التطبيق المستخدمين في الوقت الفعلي إلى عربة التسوق التي تعرض المنتجات التي يرونها عبر التلفاز.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها خدمة أمازون “برايم فيديو” تجربة التسوق عبر البث المباشر، وأطلقت أمازون متجرًا افتراضيًا لبيع البضائع والسلع المنزلية استنادًا إلى جامعة غودولكين Godolkin University.

وأطلقت أمازون في العام الماضي قناتا التسوق QVC و HSN عروضًا عبر Freevee، وكانتا قناتا التسوق الوحيدتان عبر البث المباشر في ذلك الوقت، كما أطلقت Amazon Live في عام 2019 بصفتها تجربة تسوق شبيهة بقناة QVC لمساعدة العلامات التجارية في الترويج لمنتجاتها والتفاعل مع المعجبين.

وطرحت Amazon Live للعملاء في الهند في عام 2022. ووفقًا للشركة، فإن أكثر من مليار عميل في الولايات المتحدة والهند شاهدوا البث القابل للتسوق عبر Amazon Live في عام 2023 وحده.

وكان من المتوقع في العام الماضي أن تبلغ قيمة التسوق المباشر مقدار 31.7 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة مقدار 1.14 تريليون دولار.