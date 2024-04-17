معلقة على استقالته.. المحجوب: باتيلي لم ينجز شيئا وفشل في إدارة الأزمة السياسية

أخبار ليبيا 24

قالت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، إنه ليس من الغريب أن يعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي فشله أو عجزه في إدارة الأزمة السياسية في ليبيا.

وأوضحت المحجوب في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن باتيلي لم ينجز شيئا، ولم يستطع التحرك في مسارات سياسية صحيحة، مشيرة إلى أن استقالته لم تكن بالشيء المفاجئ، مؤكدة أنه لم يمشي بخطى ثابتة لرأب الصدع أو لحل الأزمة السياسية.

وأضافت المحجوب، أنه كان بإمكان باتيلي ,الضغط على القوى السياسية على الأقل للاستفتاء على الدستور أو الوصول للانتخابات إذا كان يريد البلاد أن تصل إلى بر الأمان، ناهيك عن القاعدة الدستورية التي يحرف فيها كل من يأتي، ليطيل الأمد حتى يبقى فالسلطة”.

وتابعت “الدستور غير قابل للتحريف أو التعديل وكان بإمكان باتيلي العمل على محور الدستور؛ ولكنه بعثر أوراقه بقصد أو بدون قصد بتنقلاته بين المجالس البلدية”.

وقالت المحجوب “إن باتيلي لا يصلح حتى لحل نزاعات في حروب أهليه بين قبائل، وليس لحل نزاع سياسي مسلح كالذي يحدث في ليبيا الآن”.

استقالة باتيلي

وأضافت المحجوب: “بعد تجربة ستيفاني ويليامز أعتقد أن المجتمع الدولي يكاد أن يثق في دور النساء لإدارة الأزمة، خصوصاً بعد مرور 7 مبعوثين سياسيين لليبيا من طارق متري حتى باتيلي، فبعد تكليف ستيفاني خولي نائبة باتيلي أتوقع أن تتوحد الحكومة بدعم ـو إشراف المكلفة الجديدة بالبعثة.

وأمس الثلاثاء، صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن استقالته من البعثة في مؤتمر صحفي وقال: “ليبيا على وشك فقدان سيادتها، وقناعتي أنه طالما أن القادة الليبيين متفرقين في صفوفهم فلا يمكن التوصل لحل”.