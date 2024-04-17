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مؤسس تيليغرام: سنصل إلى مليار مستخدم خلال عام واحد

17 أبريل، 2024 1:29 م
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مؤسس تيليغرام: سنصل إلى مليار مستخدم خلال عام واحد

أخبار ليبيا 24

قال مؤسس تطبيق تيليغرام للمراسلة، أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي، إن من المرجح أن يتجاوز مليار مستخدم نشط شهريا خلال عام.

تأسست شركة تيليغرام ومقرها دبي، على يد دوروف الروسي المولد، الذي غادر روسيا في عام 2014 بعد أن رفض الامتثال لمطالب إغلاق مجتمعات المعارضة على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به (في كاي)، والتي باعها.

وقال دوروف، الذي يمتلك شركة تيليغرام بالكامل، للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون وفقًا لمقابلة بالفيديو نُشرت على حساب كارلسون على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): “من المحتمل أن نتجاوز مليار مستخدم نشط شهريًا في غضون عام الآن.. تيليغرام تنتشر مثل حريق الغابة”.

وقال دوروف، الذي تقدر فوربس ثروته بـ 15.5 مليار دولار، إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه لكن التطبيق، الذي يضم الآن 900 مليون مستخدم نشط، يجب أن يظل “منصة محايدة” وليس “لاعبًا في الجغرافيا السياسية”.

مؤسس تيليغرام: سنصل إلى مليار مستخدم خلال عام واحد

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز في مارس أن تيليغرام ستهدف على الأرجح إلى الإدراج في الولايات المتحدة بمجرد وصول الشركة إلى الربحية.

ويُصنف التطبيق، الذي يتمتع بنفوذ خاص في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، كواحد من منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بعد فيس بوك ويوتيوب وواتس آب وإنستغرام وتيك توك ووي شات.

وبعد أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022، أصبح التطبيق المصدر الرئيسي للمحتوى غير المفلتر – وأحيانًا الرسومي والمضلل – من كلا الجانبين حول الحرب والسياسة المحيطة بالصراع.

وقال دوروف إنه خطرت له فكرة إنشاء تطبيق مراسلة مشفر كوسيلة للتواصل أثناء تعرضه لضغوط في روسيا. وقام شقيقه الأصغر نيكولاي بتصميم التشفير.

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17 أبريل، 2024 1:29 م
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