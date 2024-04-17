حزب الله يتبنى هجوما على موقع عسكري إسرائيلي

أخبار ليبيا 24

تبنى حزب الله، اليوم الأربعاء، هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على موقع عسكري إسرائيلي في منطقة عرب العرامشة، شمالي فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في بيان له إنه نفذ هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة، ‏في ما يسمى “المركز الجماهيري”، وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح.

من جانبه، قال موقع “واللا” الإسرائيلي إن “القصف على عرب العرامشة أصاب مبنى إصابة مباشرة إضافة إلى سيارة”.

من جهتها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد الإصابات في هجوم “عرب العرامشة” ارتفع إلى 18 إصابة، بينهم واحد في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر صحفية بأن عدد الإصابات جراء هجوم عرب العرامشة ارتفع إلى 13، بينها 3 إصابات خطيرة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسقوط عدد من المصابين بالهجوم على منطقة عرب العرامشة، موضحة أن عدد الجرحى ارتفع إلى 7، منهم اثنان في حالة خطرة.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية ما حصل في عرب العرامشة “بالحادث الخطير”.

غارة إسرائيلية

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، فيما تعرضت بلدتا الضهيرة وعلما الشعب، المقابلتان لعرب العرامشة، لقصف مدفعي إسرائيلي واستخدام للقنابل الفوسفورية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية المنطقة المقابلة لعرب العرامشة.