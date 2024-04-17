جوندوجان: برشلونة دمر نفسه بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان

أخبار ليبيا 24

قال لاعب وسط برشلونة إيلكاي جندوجان إن فريقه لا يلوم أحدا سوى نفسه بعد أن أهدر تقدمه بهدفين وخسر 4-1 أمام باريس سان جيرمان ليخرج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وبعد الفوز 3-2 في باريس والتقدم 1-0 بهدف مبكر من رافينيا في مباراة الإياب في ربع النهائي، تراجع برشلونة إلى 10 لاعبين عندما تلقى رونالد أراوجو البطاقة الحمراء، قبل أن يسيطر باريس سان جيرمان على المباراة ويخسر. حصل على فوز العودة.

وقال جوندوجان: “محبط للغاية.. لقد شعرت حقًا أننا سيطرنا بشكل كامل على المباراة. بدأنا بتقدمنا بهدف واحد، ثم بعد 10-15 شعرنا وكأننا دمرنا أنفسنا”.

وأضاف: “نعم البطاقة الحمراء غيرت المباراة.. هذا هو دوري أبطال أوروبا.. بغض النظر عن المنافس، في مثل هذه المواجهة، مثل هذه المباراة المهمة، التأخر بلاعب واحد في وقت مبكر جدًا.. إنه أمر مستحيل”.

بطاقتان حمراوان لـ برشلونة

وبعد هزيمة يوم الثلاثاء، وبخ مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز الحكم إستفان كوفاكس وقال إن أداءه كلّف نادي الدوري الإسباني مكانًا في الدور نصف النهائي.

وأشهر كوفاكس البطاقات الحمراء لأروجو وتشافي، كما تلقى خمسة من لاعبي برشلونة بطاقات صفراء.

واتفق جوندوجان مع رأي مدربه بشأن الحكم قائلا إنه كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء بعد التدخل من فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان داخل منطقة الجزاء.

وقال الألماني: “بين الشوطين لم يكن (الحكم) يتصرف بمثل هذا السوء.. لم أر أي من التحركات الحاسمة في الإعادة، لكني شعرت أنه كان سريعا للغاية في حصولنا على البطاقات الصفراء”.

وأضاف: “في الشوط الثاني، أعتقد أنني يجب أن أحصل على ركلة جزاء. من الواضح أنه يركلني برجله، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكنني الاستمرار في الركض، إذا لم يركلني، فلن أسقط.. بالنسبة لي، هذه ركلة جزاء”.