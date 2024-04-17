إنفوغرافيك| تعرف على المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024

أخبارليبيا24– إنفوغرافيك ينطلق سباق الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل بمشاركة الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، ويخوض السباق أيضا عدد من المرشحين.

وحصل ترامب “77 عاما” الذي ترأس الإدارة الأمريكية بين عامي 2017 و2021 على عدد كاف من المندوبين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، مستغلا توجيه 88 تهمة في 4 قضايا جنائية له لتعزيز شعبيته بين قاعدته الانتخابية وتصوير محاولته الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض في جانب منها على أنها ثأر من الخصوم السياسيين.

اعتبر جو بايدن “81 عاما” إعادة انتخابه مرة أخرى بعد فوزه عام 2020 بمثابة محاولة عاجلة للدفاع عن الحريات الأميركية وحماية الديمقراطية، مشددا على أن ترامب يهدد مستقبل الديمقراطية الأميركية. ولم يواجه بايدن أي منافس جدي على ترشيح الحزب الذي فاز به في مارس الماضي.

ويتعين على أكبر رئيس للولايات المتحدة في تاريخها، إقناع الناخبين بأنه يتمتع بالقوة للبقاء في منصبه لأربع سنوات أخرى في ظل ضعف معدلات تأييده وتقرير مستشار خاص ألمح إلى أنه يعاني من ضعف في الذاكرة

أطلقت ماريان وليامسون 71″ عاما” المؤلفة الأكثر مبيعا والخبيرة في تحسين الذات، حملتها للترشح ببرنامج قائم على “العدل والحب” بعد أقل من شهر من تعليق حملتها، مؤكدة أنها عادت لمكافحة “رؤية ترامب المظلمة والاستبدادية”.

يخوض كنيدي “70 عاما”، نجل السيناتور الأميركي روبرت إف. كنيدي الذي اغتيل عام 1968 أثناء حملته الانتخابية الرئاسية، يخوض السباق كمرشح مستقل بعد أن نافس بايدن في البداية على ترشيح الحزب الديمقراطي، وبحسب استطلاعات الرأي قد يسحب كنيدي أصواتا من ترامب وبايدن، بنسبة 15 بالمئة من الناخبين المسجلين.

أعلن الفيلسوف والأكاديمي، والناشط السياسي، كورنيل وست “70 عاما”، ترشحه كمستقل، مشيرا إلى أنه سيدشن مسعى من طرف ثالث للوصول لمنصب الرئيس قد يجتذب الناخبين التقدميين ذوي الميول الديمقراطية، متعهدا بالقضاء على الفقر وتوفير السكن.

أعلنت الطبيبة جيل ستاين “73 عاما” في 19 نوفمبر ترشحها عن حزب الخضر، متهمة الديمقراطيين بالحنث بوعودهم تجاه العمال والشباب والمناخ مرات كثيرة بينما لم يقدم الجمهوريون حتى مثل هذه الوعود أصلا.