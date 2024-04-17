النفط يتراجع بسبب مخاوف الإمدادات وتصاعد التوتر بالشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

طغت المخاوف بشأن الطلب العالمي، على النفط بسبب ضعف الزخم الاقتصادي في الصين والزيادة المحتملة في المخزونات التجارية الأمريكية، على مخاوف الإمدادات من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأدى ذلك إلى تراجع أسعار النفط من جديد، اليوم الأربعاء، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 40 سنتا، بما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 89.62 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو 48 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 84.88 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط حتى الآن هذا الأسبوع، إذ ضغطت الرياح الاقتصادية المعاكسة على معنويات المستثمرين، ما حد من مكاسب التوترات الجيوسياسية، مع ترقب السوق لكيفية رد إسرائيل على الهجوم الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

النفط ونمو اقتصاد الصين

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، نما الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام الجاري، لكن العديد من مؤشرات مارس، بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفًا، ما يؤثر على الزخم العام.

وارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي أكثر من المتوقع، ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء.

وفي الشرق الأوسط، أُجّل الاجتماع الثالث لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي المقرر عقده اليوم لاتخاذ قرار بشأن الرد على أول هجوم مباشر لإيران على الإطلاق حتى يوم الأربعاء.

ويتطلع الحلفاء الغربيون إلى فرض عقوبات جديدة سريعة على طهران للمساعدة في ثني إسرائيل عن تصعيد كبير.