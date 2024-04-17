المحجوب: مجلس الدولة قرر إيقاف مقايضة النفط الخام بالمحروقات

أخبار ليبيا 24

قالت آمينة المحجوب، عضو مجلس الدولة، إن مجلس الدولة قرر خلال جلسته الـ 97 إيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من إهدار المال العام.

وأوضحت المحجوب في تصريحات لـ “أخبار ليبيا 24“، اليوم الأربعاء، أن المجلس أكد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات، إضافة إلى توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية أو الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من اهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية المتعلقة بهذا الأسلوب من التعاملات.

وأضافت المحجوب أنه تم الاتفاق على تطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والابتعاد عن أي تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين.

وأشارت المحجوب إلى أنه تم تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين إلى الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون .

وكان مجلس الدولة عقد جلستة الـ97 اليوم الأربعاء على تمام الساعة الحادية عشر بالمسرح الجانبي لفندق المهاري، وشملت بنود جدول الأعمال مناقشة ملف قطاع النفط ، ومناقشة ملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين، وما يستجد من أعمال.