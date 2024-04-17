الكبير يشارك في اجتماع مجموعة الاستشارات الإفريقية بصندوق النقد الدولي بواشنطن

أخبار ليبيا 24

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في اجتماع لمجموعة الاستشارات الإفريقية بصندوق النقد الدولي المنعقد في مقر الصندوق العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، يناقش الاجتماع أطر تقوية المالية العامة والتنمية في إفريقيا والتعامل مع الأزمات المركبة في الاقتصاد العالمي والقارة الإفريقية، والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع التغير المناخي.

وينعقد الاجتماع الرفيع المستوى بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ومحافظي البنوك المركزية بالقارة الإفريقية.

كما ناقش الاجتماع، تعزيز الاطار التنظيمي للتكنولوجيا الرقمية، ودور صندوق النقد الدولي في تقوية الشراكات مع دول القارة ودعمها في اتخاذ المزيد من إجراءات الإصلاحات الكلية في ظل مؤشرات التعافي التي تشهدها القارة وتحقيق معدلات النمو في معظم دول القارة وتراجع معدلات التضخم ونسبة الدين العام.

لقاء الكبير مع جمعية رجال الأعمال الأمريكية الليبية

ويوم الاثنين الماضي، قال مصرف ليبيا المركزي، إن محافظه، الصديق الكبير والفريق المرافق له التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن مع جمعية رجال الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA)؛ وذلك بحضور كبرى الشركات الأمريكية في مجال النفط والغاز والتحويلات المالية والدفع الالكتروني والاتصالات والصحة والاستشارات.

وناقش اللقاء الفرص المتاحة أمام الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا، وحث الحكومة الامريكية على تشجيع الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا في مجالات الطاقة، والبنية التحتية والاتصالات والصحة والتعليم والخدمات والنفط والغاز والطاقات المتجددة.

كما بحث اللقاء أهمية دور مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي في دعم هذا التوجه وتوفير البيئة التنظيمية والبنية التحتية في مجال ميكنة الخدمات المصرفية والمالية والدفع الالكتروني.