الشركسي: “باتيلي” كان يأتي بأفكار غير قابلة للتطبيق وينتظر نجاحها

أخبار ليبيا 24

قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي، إن كان يأتي بأفكار غير قابلة للتطبيق وينتظر نجاحها، لافتا إلى أنه اكتفى بدور المتفرج وكان أول من ضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن.

وأضاف الشركسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع “إكس”: “كلنا يعلم أن الطبقة المهيمنة والمسيطرة على السلطة لا تريد الانتخابات ولا تريد التغيير، فما الجديد في التذكير بهذا الأمر”، وذلك في إشارة إلى إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن.

وتابع الشركسي موجها حديثه لـ “باتيلي”: “كنّا ننتظر منك أن تعمل وفق قرارات مجلس الأمن ووفق السلطة الممنوحة لك، ولكنك اكتفيت بدور المتفرج وكنت أول من ضرب بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن”.

استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا

وأمس الثلاثاء، صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن استقالته من البعثة في مؤتمر صحفي وقال: “ليبيا على وشك فقدان سيادتها، وقناعتي أنه طالما أن القادة الليبيين متفرقين في صفوفهم فلا يمكن التوصل لحل”.

وأكد أنه “خلال فترة عملي الممتدة لثمانية عشر شهرا قمت بزيارة مكثفة إلى ليبيا وتوجهت لكافة المناطق شرقاً وغرباً وجنوباً واجتمعتُ مع كافة الأطراف، من أصحاب المصلحة، والمواطنين من كافة المجتمعات والمكونات المختلفة من عرب وأمازيغ وكذلك الكيانات الاجتماعية في الجنوب، وزرت كافة المدن الكبرى التي تم تدميرها بسبب الحروب”.

وبين أنه حاول الاصغاء لكافة الأطراف دون تهميش أي طرف “أصغيت بحذر لكل كلمة كانت تقال من الأطراف وقد استلمتُ مقترحاتهم ودرستها، ولكن مجلس الأمن لديه السلطة الأدبية والأخلاقية النظر في صلاحيات المضي قدمًا وسط هذه الأوضاع“.