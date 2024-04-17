السويح: باتيلي استقال بعد سنتين من الفشل

أخبار ليبيا 24

قال علي السويح، عضو مجلس الدولة، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي اضطر للاستقالة بعد استمراره لـ نحو سنتين في فشله بمهمته في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأوضح السويح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن تعيين مبعوث أممي جديد أو تكليف آخر بالإنابة سيأخذ وقتا طويلا في التواصل والتعرف على الأطراف الليبية في ظل استمرار هدر الأموال في البلاد.

وأضاف عضو مجلس الدولة أنه لاتوجد أية معلومات عن جدية نائبة باتيلي الأمريكية لبنانية الأصل “ستيفاني خوري” في الوصول إلى حل ليبي، مشيرا إلى أن هناك توجه دولي لفرض حل غير تقليدي للأزمة في ليبيا.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي قد قدم استقالته، للأمين العامة للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد حوالي سنتين قضاهما في منصبه، دون أن ينجح في إقناع فرقاء الأزمة الليبية في التوصل لحل ينهي العملية الانتقالية المستمرة في البلاد منذ أكثر من عقد من الزمن.

وحمل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي خلال تقديم إحاطته بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، كافة الأطراف السياسية في ليبيا في ليبيا مسؤولية تفاقم الأزمة ، مشددا على هذه الأطراف قدمت مصالحها على مصالح البلاد والعباد، موضحا أن البعثة الأممية في ليبيا بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ18 الماضية ، منددًا بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي