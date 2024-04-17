السني يلتقي نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني خوري

أخبار ليبيا 24

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، إنه التقى الثلاثاء، بنائبة المبعوث الخاص للأمين العام ستيفاني خوري.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على “إكس” :”بعد الإحاطة المقدمة أمام مجلس الأمن بخصوص الوضع في ليبيا التقيت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام المعينة حديثاً استيفاني خوري”.

وأوضح أنه جرى نقاش ما دار في جلسة مجلس الأمن والتحديات التي تواجه العملية السياسية، كما تم التطرق الى جهود البعثة الأممية وتقييم عملها خلال الفترة السابقة.

استقالة باتيلي

وأمس الثلاثاء، صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن استقالته من البعثة في مؤتمر صحفي وقال: “ليبيا على وشك فقدان سيادتها، وقناعتي أنه طالما أن القادة الليبيين متفرقين في صفوفهم فلا يمكن التوصل لحل”.

وأكد أنه “خلال فترة عملي الممتدة لثمانية عشر شهرا قمت بزيارة مكثفة إلى ليبيا وتوجهت لكافة المناطق شرقاً وغرباً وجنوباً واجتمعتُ مع كافة الأطراف، من أصحاب المصلحة، والمواطنين من كافة المجتمعات والمكونات المختلفة من عرب وأمازيغ وكذلك الكيانات الاجتماعية في الجنوب، وزرت كافة المدن الكبرى التي تم تدميرها بسبب الحروب”.

وكشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي قدّم استقالته وإن أنطونيو غوتيريش قبلها “على مضض”.

وقالت، إن باتيلي (77 عاما) قدّم استقالته يوم أمس الاثنين 15 أبريل 2024، مشيرة إلى أن الأخير أكّد لها ذلك.

وقال “جون أفريك” إن باتيلي، الذي تم تعيينه رسميا في سبتمبر 2022، أكّد لها تقديم استقالته غوتيريش في 15 أبريل، وأن الأخير قبلها الأخير على مضض.