الدول العربية العشرة الأكثر امتلاكا لاحتياطيات النفط في 2023

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أظهرت قائمة لأكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023، حلول ليبيا في المركز الخامس، في ظل استمرار تصدر السعودية والعراق والإمارات المراتب الأولى الثلاثة، بحسب مجلة “أويل آند غاز جورنال”.

ولم تشهد قائمة عام 2023 أي تغيرات في احتياطيات الدول العربية، عدا دولة الإمارات التي نجحت في زيادة احتياطيات الخام.

السعودية في صدارة الدول العربية

وواصلت السعودية خلال 2023 تصدرها التقليدي على قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط، وسط استقرارها عند 267.19 مليار برميل.

وفي المركز الثاني بالقائمة جاء العراق باحتياطيات نفطية استقرت عند 145.01 مليار برميل، دون تغيير عن عام 2021.

ونجحت الإمارات مع وجودها في الترتيب الثالث، في زيادة احتياطيات النفط لديها خلال 2023 إلى 113 مليار برميل، مقابل 111 مليار برميل في عام 2022.

وحلّت الكويت رابعا في قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا لاحتياطيات النفط خلال 2023 مع استقرارها عند 101.5 مليار برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ليبيا خامسا في احتياطيات النفط

وجاءت ليبيا في المركز الخامس عربيًا باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند مستوى 48.36 مليار برميل.

في الترتيب السادس، جاءت قطر بقائمة أكثر 10 دول امتلاكًا للاحتياطيات خلال 2023، إذ استقرت عند 25.24 مليار برميل من الخام.

وسابعًا جاءت دولة الجزائر التي استقرت احتياطاتها النفطية خلال العام عند 12.2 مليار برميل. وحلّت سلطنة عمان في المركز الثامن في القائمة باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند 4.9 مليار برميل.

وجاءت مصر تاسعًا باحتياطيات بلغت 3.3 مليار برميل، وفي المركز العاشر والأخير جاءت دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.