البيوضي: استقالة باتيلي تفتح الباب لمحاكمة النخبة الفاسدة في ليبيا

قال سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، إن استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، تعني دخول ليبيا مرحلة جديدة، مطالبا النخبة الحاكمة الفاسدة في ليبيا أن تستعد للمغادرة والمحاسبة.

وأوضح البيوضي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن استقالة باتيلي هي النموذج الأكثر تهذيبًا، لافتا إلى أنها تفسح المجال أمام نائبته الأمريكية من أصل لبناني ستيفاني خوري لتلعب الدور المحوري في حل الأزمة، مشيرا إلى أنها ستكون مدعومة بإرادة دولتها وحلفائها.

وأضاف البيوضي أن الحل لن يخلو من فورة عنف قصيرة، مرجحا إعادة صياغة لجنة الـ 75 بشكل مغاير.

وشدد البيوضي على أن الحل سيأتي عبر حوار شامل وليس بالمقاربة التي اقترحها باتيلي وفشلت، مشيرا إلى أن هناك ما يدعو للتفاؤل رغم وجود مساحة للسياسة الساخنة لتحريك المياه.

وكان باتيلي قد أعلن استقالته، خلال تقديم إحاطته بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن، بعد حوالي سنتين قضاهما في منصبه كان الفشل عنوانهما الأبرز، فلم ينجح في إقناع الأطراف الليبية في التوصل لصيغة تنهي العملية الانتقالية المستمرة في البلاد منذ أكثر من 12 عامًا.

وحمل باتيلي الأطراف الليبية مسؤولية تفاقم الأزمة لافتا إلى أنهم يضعون مصالحهم فوق حاجات البلاد، مشددا على أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تتحرك بنجاح في ليبيا، موضحا أن البعثة الأممية بذلت الكثير من الجهود خلال الأشهر الـ18 الماضية ، منددًا بغياب الإرادة السياسية وحسن نية الزعماء الليبيين السعداء بالمأزق الحالي