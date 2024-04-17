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مقتل شخص على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة في الإمارات

17 أبريل، 2024 9:56 ص
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مقتل شخص على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة في الإمارات

أخبار ليبيا 24

قامت السلطات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بإزالة الأنقاض، اليوم الأربعاء، بعد هطول أمطار غزيرة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وتسببت في أضرار للمنازل والشركات.

وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، هطولاً قياسياً للأمطار بلغ منسوبها 254 ملم في مدينة العين، خلال أقل من 24 ساعة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وكانت هذه أكبر كمية منذ بدء التسجيل في عام 1949، قبل إنشاء الدولة في عام 1971.

مقتل شخص على الأقل بعد هطول أمطار غزيرة في الإمارات

ورغم أن الأمطار الغزيرة تراجعت بحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إلا أن الاضطرابات استمرت إلى اليوم؛ إذ علقت شركة طيران الإمارات تسجيل الدخول للركاب المغادرين من مطار دبي حتى منتصف الليل.

وقال مطار دبي الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، إنه يواجه اضطرابات كبيرة بعد أن أدت الأمطار الغزيرة إلى تأخير الرحلات الجوية أو تحويلها، ما أثر على أطقم الطيران.

ونصح المسافرين المغادرين من دبي بعدم التوجه إلى المطار والتحقق من حالة رحلتهم مع شركة الطيران الخاصة بهم.

وكتب المطار على موقع “إكس”: “نحن نعمل بجد لاستعادة العمليات في أسرع وقت ممكن في ظروف صعبة للغاية”.

تعليق رحلات طيران الإمارات

وقالت طيران الإمارات، إن الركاب الذين كانوا بالفعل في مرحلة العبور ستستمر في معالجة طلباتهم، لكنها حذرت من أنه من المتوقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمطار دبي تأخيرات لساعات طويلة لبعض رحلات الوصول والمغادرة.

وأفادت وسائل إعلام إماراتية أن رجلاً إماراتياً مسناً في السبعينيات من عمره توفي صباح الثلاثاء عندما حاصرت سيارته سيولاً في إمارة رأس الخيمة شمال البلاد.

وفي سلطنة عُمان المجاورة، توفي 19 شخصًا، بينهم تلاميذ، بعد ثلاثة أيام متتالية من الأمطار الغزيرة، وفقا لوسائل الإعلام العمانية، التي نشرت صورا للأماكن التي غمرتها الفيضانات.

 

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17 أبريل، 2024 9:56 ص
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