الإسعاف والطوارئ يحذّر من عاصفة رملية في المنطقة القريبة من “وادي اللود”

أخبار ليبيا 24

حذّر جهاز الإسعاف والطوارئ من عاصفة رملية بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية على الطرقات العامة في أبونجيم والجفرة.

وقال الجهاز، إن المنطقة الممتدة من بوابة الخمسين شرقا إلى بوابة الستين غربا وحتى “وادي اللود” جنوبا تشهد عاصفة رملية. وطالب جميع مرتادي الطرقات في هذه المنطقة بتوخي الحيطة والحذر.

وذكر الجهاز، إن مكتب جهاز الإسعاف والطوارئ في وادي زمزم سجل حادث سير بالمنطقة والاصابات كانت طفيفة.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في وقت سابق رفع حالة التأهب القصوى في فروعه ببلديات بني وليد وترهونة والطرشان، بعد جريان “وادي دينار” الواقع بين ترهونة وبني وليد جراء هطول الأمطار.

هذا وحذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقعت الأرصاد، وصول سرعة الريح إلى 60 كيلومتر في الساعة، مع تكاثر السحب من حين لآخر واحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

وقالت إن الطقس معتدل على باقي مناطق البلاد، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال ما بين (20-26) مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين(28-34) مئوية.

وأشارت إلى أن الرياح في شمال غرب ليبيا شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية. بينما في جنوب غرب ليبيا الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.