الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا على طاولة الكبير ومسؤول من البنك الدولي

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ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمكتب مجموعة البنك الدولي، توقير شاه، الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا.

وبحسب بيان المركزي، بحث اللقاء الذي عقد في مقر البنك الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن، أمس الثلاثاء، دور مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية.

كما بحث اللقاء تحديات البنوك المركزية في دول المنطقة في مواجهة التضخم ودورها في تعزيز النمو المستدام والتنويع الاقتصادي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.

تحديات البنوك المركزية في دول المنطقة في مواجهة التضخم ودورها في تعزيز النمو المستدام والتنويع الاقتصادي ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، ورقمنة الاقتصاد وتوسيع نطاق الشمول المالي ووسائل الدفع الالكتروني.

الكبير يشارك في اجتماع لصندوق النقد الدولي

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في اجتماع لمجموعة الاستشارات الإفريقية بصندوق النقد الدولي المنعقد في مقر الصندوق العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، يناقش الاجتماع أطر تقوية المالية العامة والتنمية في إفريقيا والتعامل مع الأزمات المركبة في الاقتصاد العالمي والقارة الإفريقية، والإجراءات المرتبطة بالتعامل مع التغير المناخي.

وينعقد الاجتماع الرفيع المستوى بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ومحافظي البنوك المركزية بالقارة الإفريقية.

كما ناقش الاجتماع، تعزيز الاطار التنظيمي للتكنولوجيا الرقمية، ودور صندوق النقد الدولي في تقوية الشراكات مع دول القارة ودعمها في اتخاذ المزيد من إجراءات الإصلاحات الكلية في ظل مؤشرات التعافي التي تشهدها القارة وتحقيق معدلات النمو في معظم دول القارة وتراجع معدلات التضخم ونسبة الدين العام.