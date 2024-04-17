الأرصاد: رياح قوية في شمال شرق ليبيا.. والطقس معتدل في باقي المناطق

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حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة السرعة اليوم الأربعاء على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقعت الأرصاد، وصول سرعة الريح إلى 60 كيلومتر في الساعة، مع تكاثر السحب من حين لآخر واحتمال سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

وقالت الأرصاد، إن الطقس معتدل على باقي مناطق البلاد، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال ما بين (20-26) مئوية، وعلى مناطق الوسط والجنوب ما بين(28-34) مئوية.

وأضاف الأرصاد، أن درجات الحرارة تنخفض اعتبارا من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي، ومن يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.

وحالة السماء في شمال غرب ليبيا صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20–25) مئوية وتسجل زيادة يوم الغد على مناطق الدواخل.

وفي الجنوب الغربي السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد جنوبية شرقية فجنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–31) مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد على أغلب المناطق.

الأرصاد: أمطار ورياح قوية في شرق ليبيا

وفي شمال شرق ليبيا السماء غائمة من حين لآخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى ستون كيلومتر في الساعة وتقل سرعتها يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–25) مئوية، وتسجل زيادة تدريجية يوم الغد على مناطق الخليج.

وفي الجنوب الشرقي السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30–35) مئوية.