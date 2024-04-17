افحيمة: باتيلي فشل بشكل ذريع ويُلقي باللوم على الأطراف السياسية والدولية والتشكيلات المسلحة

أخبار ليبيا 24

اتهم صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بالفشل الذريع، لافتا إلى أنه يُلقي باللوم على الأطراف السياسية والدولية والتشكيلات المسلحة.

وقال افحيمة في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “هجوم سمج ومعهود يخفي خلفه المبعوث الأممي فشله الذريع في إيجاد حل جذري للأزمة في ليبيا”.

وأوضح افحيمة أن باتيلي لم يزد في إحاطته أمام مجلس الأمن على أسلوب من سبقه في تبرير الاخفاقات المتكررة للبعثة منذ العام 2011، فنراه تارة يلقي باللوم على الأطراف السياسية المحلية وتارة أخرى على اللاعبين الدوليين وثالثة على التشكيلات المسلحة”.

وتابع افحيمة: “كل ما ذكره ليس اكتشافاً يحتاج لعبقرية باتيلي فهي إن صح أغلبها فهي مشاكل معروفه تعاني منها بلادنا وما وجوده على رأس البعثة إلا لغرض إيجاد الحلول لهذه المشاكل”.

وأضاف افحيمة: ” بكل أسف باتيلي يحاول عبر إحاطاته المتتالية أن يختلق شماعة يعلق عليها عجزه وعدم قدرته التي لا تحتاج لدليل حيث أنها بادية لليبيين قبل المجتمع الدولي”.

حل الأزمة الليبية

وأوضح افحيمة أن “حل الأزمة في ليبيا يحتاج إلى وقوف كل اللبيين متعاضدين في صفٍ واحد خلف مصلحة بلادهم و نبذ كل ما هو سوى المصلحة الوطنية وعدم الاتكال على المجتمع الدولي لأن المجتمع الدولي تحكمه مصالح الدول القوية الفاعلة والتي أثبتت التجربة عبر التاريخ أنه من المستحيل أن تتقاطع في مجملها مع مصلحة أي دولة تمر بأزمات كما هو حال بلادنا”.

وأمس الثلاثاء، صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن استقالته من البعثة في مؤتمر صحفي وقال: “ليبيا على وشك فقدان سيادتها، وقناعتي أنه طالما أن القادة الليبيين متفرقين في صفوفهم فلا يمكن التوصل لحل”.