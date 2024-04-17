استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أظهر سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وبحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.07 دينار مقابل 6.06 دينار أمس.

واستقر سعر صرف الدولار عند 4.88 دينار، واليورو 5.17 دينار، والليرة 0.15 دينار، واليوان الصيني 0.67 دينار.

أسعار العملات العربية

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.30 دينار، والدرهم الإماراتي 1.32 دينار، والدينار التونسي 1.54 دينار.

في حين لم يطرأ تغيير على سعري الدينار الجزائري والدرهم المغربي الذين سجلا 0.36 دينار و0.47 دينار على الترتيب.

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 استمرار ارتفاعه غير المسبوق إلى 403 دنانير، وارتفعت أسعار الذهب على مستوى العام ارتفاعا كبيرا.

سبب ارتفاع الذهب

ورأى موقع “أويل برايس” الأمريكي، في تقرير له، أن صعود أسعار الذهب في العالم، جاء بسبب الحروب المستمرة في أوكرانيا وعلى قطاع غزة، والتصعيد المحتمل في مناطق أخرى من العالم، والتي لا تزال تؤثر على أسواق الذهب بشكل ملحوظ.

ورأى الموقع أن ثاني سبب هو الدعم المستمر من البنوك المركزية حول العالم، إذ يدعم الطلب المادي القوي من البنوك المركزية ومستثمري التجزئة في آسيا المعدن الأصفر، والسبب الأخير استخدام الذهب للتحوط ضد التضخم.