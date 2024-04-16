وفاة “هولزنباين” بطل كأس العالم 74 مع ألمانيا

أخبار ليبيا 24

توفي المهاجم الألماني بيرند هولزنباين الفائز بكأس العالم 1974 عن عمر يناهز 78 عاما، حسبما أعلن ناديه السابق أينتراخت فرانكفورت، اليوم الثلاثاء.

وأضاف النادي، في بيان، أن اللاعب توفي يوم الاثنين محاطا بعائلته.

وكان “هولزنباين” جزءًا من الفريق الألماني الذي فاز بكأس العالم على أرضه، وفاز بثلاثة كؤوس ألمانية مع فرانكفورت وأيضًا كأس الاتحاد الأوروبي في عام 1980.

وسجل “هولزنباين” رقما قياسيا للنادي بلغ 215 هدفا في 532 مباراة رسمية مع فرانكفورت بين عامي 1967 و1981.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي أكسل هيلمان، في بيان: “كان لبيرند تأثير كبير على آينتراخت لما يقرب من 60 عاما.. لقد كان جزءًا من الجيل الذهبي في السبعينيات، الفائز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1980، وعصر “كرة القدم 2000″ الذي لعبناه كنادي في بداية التسعينيات، حيث كان نائبًا للرئيس”.

وأضاف: “في بيرند، لا نفقد واحدًا من أكبر رموز النادي فحسب، بل نفقد أيضًا زميلًا مخلصًا وصديقًا عزيزًا”.

كما قدم بايرن ميونيخ تعازيه، قائلًا: “بقية عالم كرة القدم الألمانية، متحدون في الحداد على وفاة “بيرند هولزنباين”.. لقد كان لاعبًا عظيمًا حقًا داخل وخارج الملعب”.

وأضاف: “نعرب عن تعازينا العميقة لعائلته وأصدقائه وكل من عرفه.. ارقد بسلام”.