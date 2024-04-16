هل قدّم باتيلي استقالته؟

أخبار ليبيا 24

قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي قدّم استقالته لأنطونيو غوتيريش. وأضافت المجلة، أن باتيلي قدّم استقالته يوم أمس الاثنين 15 أبريل 2024.

وقالت “جون أفريك”، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى طرابلس عبد الله باتيلي (77 عاما)، الذي تم تعيينه رسميا في سبتمبر 2022، أكّد لنا أنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 15 أبريل، وقبلها الأخير على مضض.

وأشارت مصادر إلى أن هناك ضغوطًا تجري حاليًا لنأي “باتيلي” عن استقالته. يأتي ذلك بينما اتهم الأخير، اليوم الثلاثاء، الأطراف الخمسة الرئيسة في ليبيا برفض الحوار وإعاقة استكمال العملية السياسية في البلاد.

إحاطة باتيلي

وقال المبعوث الأممي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي (التي قد تكون الأخيرة إن تأكدت استقالته) عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الأطراف “الخمسة” ترفض الاستجابة لدعواته المتكررة للمشاركة في الحوار “الخماسي” الذي يدعو إليه.

وأضاف: “أنها تضع شروطًا تعيق استكمال العملية السياسية، ولديها رغبة عنيدة في تأجيل الانتخابات لحد غير معلوم”.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المبعوث الأممي، إن التنافس الإقليمي والدولي بليبيا يجعل حل الأزمة صعب المنال.

ولفت إلى أن الموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية لليبيا جعلها “ملعبا للتنافس الإقليمي والدولي”، حاثًا الأطراف الليبية لتسوية الأزمة سلميًا وعدم التصعيد.

وقال المبعوث الأممي: إن “ليبيا تعاني وضعًا اقتصاديًا سيئًا وعلى السلطات الليبية الاتفاق على الموازنة لحل الأزمة الاقتصادية، وأنها بحاجة لتوحيد المبادرات لحل الأزمة وإنهاء معاناة سكانها”.