مركزا بنغازي وسرت لعلاج الأورام يتسلمان مخصصات الأدوية

أخبار ليبيا 24

تسلم مركزا علاج الأورام بمدينتيّ بنغازي وسرت، صباح اليوم الثلاثاء، مخصصاتهما من أدوية علاج الأورام.

أرسلت المخصصات مخازن الإدارة العامة لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس، وبحسب بيان وزارة الصحة في الحكومة منتهية الولاية، على منصتها بموقع “فيس بوك” للتواصل الاجتماعي- “جاء ذلك في إطار توريدات دورية يرسلها الجهاز تنفيذا للعطاءين المحلي والعام، وفي سياق خطة لتوزيع أدوية علاج الأورام على المراكز”.

وخلال الشهر الماضي، كشفت وزارة الصحة بحكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، عن أن مخازن الإمداد الطبي تسلمت شحنة من أدوية علاج مرضى الأورام، وسيجري توزيعها على المراكز المتخصصة والأقسام ووحدات علاج المرضى بالمستشفيات حسب احتياجات كل منها.

جهود حماد

وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، ناقش أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، مع عثمان عبد الجليل، وزير الصحة في حكومته، صرف قيمة مالية لدعم مرضى الأورام، وبحسب بيان رسمي حينها، بحث رئيس الوزراء ووزيره احتياجات مركز دعم المؤسسات الصحية.

وجرى توزيع الصكوك المالية للدفعة الثانية من مرضى الأورام على 772 مريضا، في شهر يناير الماضي، بمعرفة لجنة إعانة مرضى الأورام.

وجاء ذلك بعد إعداد التقديرات المالية حسب الآلية المعتمدة، وتم إنجازها عبر المنظومة الإلكترونية، التي جرى استحداثها لتحقيق هذا الهدف.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة حماد، آنذاك، أنها اتخذت إجراءات قبل تلك الخطوة، منها استلام وفرز وإدخال الملفات المستوفية إلى منظومة إعانة مرضى الأورام، وفق شروط نص عليها قرار الوزير.