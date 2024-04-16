مدير عام صندوق التنمية: ما تعانيه سبها من تهميش ينطبق على كافة مدن ومناطق الجنوب

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قال مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالقاسم حفتر، إن الجنوب عانى طوال السنوات الماضية وعبر جميع الحكومات المتعاقبة من التهميش والإهمال سواء المتعمد أو غير المتعمد.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع الحكومة الليبية الموسع والذي عقد مع عمداء البلديات فور وصول الحكومة إلى مدينة سبها اليوم الإثنين.

ولفت مدير عام الصندوق أن التهميش ترتب عليه تهالك ودمار كبير للمرافق العامة والبنية التحتية الهشة، مشيرا إلى أن ما تعانيه مدينة سبها ينطبق على كافة مدن الجنوب الليبي.

وأضاف: “نعلم الوضع الذي تعاني منه مناطق الجنوب، حيث تعاني من انعدام الطرق المعبدة والمستشفيات والمراكز الطبية المجهزة وانعدام الإنارة والمياه الصالحة للشرب في بعض الأحياء وما تحتاجه من صيانة للمدارس والجامعات”.

وتابع: “نحن لا نجتمع في هذا اليوم لاستعراض ما فعلناه أو حققناه بل للاتفاق على ما سيتم تحقيقه على أرض الواقع في مدينة سبها وكل مدن الجنوب”.

وقال مدير عام الصندوق: إن “هذا التجمع فيه كل معاني التحدي والإصرار على البناء والإعمار، فمدينة سبها وكل المدن الجنوب لم تشهد مشروعات تنموية منذ عقود وهذا ما لم يغب عن أذهاننا لحظة”.

وأكد أن صندوق التنمية وإعادة الإعمار يُعلن بدء انطلاق قطار التنمية فالجنوب وأن نقطة البداية سوف تكون سبها ليمتد بعدها العمل إلى كل مدن الجنوب”.

وتابع: “سوف نستهدف المستشفيات ونعيد بناء ورصف الطرق وتعبيدها وسنبني المدارس وسنعيد تأهيل المباني الحكومية وسنعالج مشكلة الصرف الصحي وشبكات الكهرباء وسنوصل مياه الشرب للمناطق التي لم تصلها الخدمات”.

وتقدم مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر على دعمه وتوجيهاته لاستكمال مسيرة الإعمار والتنمية لكل المدن الليبية وحرصه الدائم على تقديم الخدمات لكل الليبيين دون استثناء.

وأيضا تقدم بالشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح، وهيئة رئاسة المجلس وكافة أعضاء المجلس ورئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد على دعمهم لأعمال ومشروعات صندوق التنمية وإعادة الإعمار، لتصل الخدمات لكل المدن والمناطق الليبية.