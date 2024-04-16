قلمة يوجه لجنة موقع السلماني الأثري بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع التوصيات النهائية

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير السياحة والآثار بالحكومة الليبية، علي قلمة، الاثنين، توجيهاته للجنة المشرفة على موقع السلماني الأثري بالتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم التوصيات النهائية للموقع.

وأكد قلمة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها مصلحة التخطيط العمراني، لوضع التوصيات النهائية بالخصوص، لتتم إحالتها لمجلس الوزراء.

واطلع خلال اجتماعه بمقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي على المحضر المرفق بتقرير المختصين في مجال الآثار، واستمع إلى آرائها بالخصوص.

وأكد حرصه على المحافظة على الموروث الأثري الليبي، ودعما لمسيرة البناء والتنمية والإعمار في ليبيا.

اكتشاف موقع أثري

وكانت الأعمال الجارية لإنشاء جسر جزيرة الجرات الواصلة إلى بريد السلماني بمدينة بنغازي كشفت عن اكتشاف أثري يعتقد أنه لمدينة يوسبريدس القديمة.

وعقب الاكتشاف أصدرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار المنفذة للمشروع، تعليماتها بإيقاف العمل الجاري في عين المكان؛ لحين ورود تقرير من مصلحة الآثار يؤكد المحافظة على هذا الإرث والكنز الثقافي.

وفي وقت سابق، قال مراقب آُثار بنغازي، ناصر الحراري، إن المقبرة المكتشفة بمنطقة السلماني التي تناولتها العديد من صفحات التواصل الاجتماعي حول اكتشاف موقع أثري بموقع مشروع إنشاء جسر السلماني هي مقابر محفورة في الصخر؛ لافتا إلى المنطقة مشهورة بهذا النوع من المقابر والقريبة من مدينة يوسبريدس.

وأوضح الحراري في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن المقبرة تعود إلى الفترة الهلنستية تم الكشف عنها بسبب الأعمال القائمة من الشركة المنفذة لجسر السلماني، لافتا إلى أن الفريق المكلف من قسم الشؤون الفنية ومكتب آثار بنغازي قام بتنظيفها من الردميات وتوثيقها وتصويرها وإعداد تقرير فني بخصوصها.