فاقت التوقعات.. مفاجأة اقتصادية صينية “ترفع سعر النفط”

أخبار ليبيا 24

فاجأت الصين العالم بتحقيق نمو اقتصادي سريع، فاق التوقعات، ما تسبب في ارتفاع سعر النفط صباح اليوم الثلاثاء.

ولا تزال الأوضاع العالمية المتوترة تهدد الأسواق الدولية، خصوصا بعدما كشفت الإدارة الإسرائيلية عن نيتها الانتقام من إيران، قريبًا.

وسجلت الأسواق زيادة في العقود الآجلة للخام برنت (تسليم يونيو) بقيمة 48 سنتا، بنسبة 0.5%، ليصل السعر 90.58 دولار للبرميل الواحد.

كما زادت العقود الآجلة لخام الولايات المتحدة (تسليم مايو) بقيمة 49 سنتا تقريبًا، وبنسبة 0.6%، ليلامس سعر البرميل الواحد 85.90 دولار.

وزاد سعر الخامين بسبب النمو الاقتصادي القوي للصين، وفقا لوكالة “رويترز”، لأن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم.

نجاح صيني

وبحسب أرقام رسمية، فقد وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لـ5.3% خلال الربع الأول على أساس سنوي، ليتجاوز كل التوقعات، ويؤثر مباشرة على أسعار النفط، رغم أن الجميع كان يتوقع أن تفعل الصراعات ذلك.

وفي المقابل، لم يكن نجاح الصين كاملًا، لأن بعض المؤشرات، خاصة المتعلقة بالاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وغيرها، أكدت ضعف الطلب في الصين، لكن لا يزال النمو في المطلق مكسبا سياسيا كبيرا، أثرت به الصين على الأسواق العالمية.

وخلال تعاملات أمس الاثنين، هبطت أسعار النفط، خاصة مع تخفيض علاوات المخاطر، بعد هجوم إيران على إسرائيل، والذي كانت أضراره الفعلية قليلة جدًا.

وهاجمت إيران، الاحتلال الإسرائيلي مستخدمة أكثر من 300 صاروخا وطائرة مسيرة، ما زاد من المخاوف بشأن اتساع رقعة الحرب.