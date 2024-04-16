شهود: الدبابات الإسرائيلية تتراجع في شمال غزة.. والطائرات الحربية تقصف رفح

أخبار ليبيا 24

توغلت الدبابات الإسرائيلية في بعض مناطق شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، والتي كانت قد غادرتها قبل أسابيع، في حين شنت طائرات حربية غارات جوية على رفح، آخر ملجأ للفلسطينيين في جنوب القطاع.

وأسفرت الغارات عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص والمسعفين، وفق شهادة الشهود.

وأفاد سكان عن انقطاع خدمة الإنترنت في منطقتي بيت حانون وجباليا شمال قطاع غزة. وقال سكان ووسائل إعلام تابعة لحركة حماس الفلسطينية إن الدبابات توغلت في بيت حانون وحاصرت بعض المدارس التي لجأت إليها عائلات نازحة.

غزة.. اعتقالات

ونقلت رويترز عن أحد سكان شمال القطاع قوله، عبر تطبيق للدردشة، “أمر جنود الاحتلال جميع الأسر داخل المدارس والمنازل المجاورة التي تقدمت فيها الدبابات بالإخلاء.. واعتقل الجنود العديد من الرجال”.

وبيت حانون، التي يسكنها 60 ألف نسمة، كانت واحدة من أولى المناطق التي استهدفها الهجوم البري الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.

وأدى القصف العنيف إلى تحويل معظم مدينة بيت حانون، التي كانت تُعرف سابقًا باسم “سلة الفاكهة” بسبب بساتينها، إلى مدينة أشباح تضم أكوامًا من الأنقاض.

وقال بعض السكان، إن العديد من العائلات التي عادت إلى بيت حانون وجباليا في الأسابيع الأخيرة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، بدأت في الخروج مرة أخرى اليوم الثلاثاء بسبب الغارة الجديدة.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون، إن إسرائيل قتلت أربعة أشخاص وأصابت عدة آخرين في إحدى الضربات في رفح، حيث يحتمي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ويستعدون لهجوم بري إسرائيلي مزمع على المدينة المتاخمة لمصر.

وبعد ستة أشهر من القتال، لا توجد حتى الآن أي علامة على تحقيق انفراجة في المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة بقيادة قطر ومصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث تتمسك إسرائيل وحماس بشروطهما غير القابلة للتسوية.