عمران: الإشكالية في ليبيا ليست قانونية ودستورية فقط

قالت نادية عمران، عضو هيئة صياغة الدستور، إن الإشكالية في ليبيا ليست قانونية ودستورية فقط ولا سياسية، مشيرة إلى وجود أبعاد أخرى الجميع يدركها، مثل عدم وجود سيطرة فعلية لحكومة موحدة على كافة التراب الليبي، إضافة إلى الصراعات الدولية.

وأكدت عمران في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” على أن جميع الأجسام الموجودة الآن في المشهد السياسي تعرقل طرح مسودة الدستور للاستفتاء، لافتة إل أن الجميع يتحجج بإيجاد بدستور دائم لكن لا أحد يريد ذلك ويخافون من الخروج من المشهد والابتعاد عن السلطة.

وأوضحت عمران أنه لا سلطات لهذه الأجسام على هيئة صياغة الدستور لأنها لا تخضع لها، لافتة إلى أن الجدل القانوني استمر حتى تدور بحكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا التي أكدت ما أكدته الهيئة أنه لا سلطان على الهيئة سوا الشعب الليبي عبر طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وبناء على ذلك أصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء في 2018 وتأخر 8 اشهر لكن احتج مجلس الدولة على القانون بسبب الإجراءات وقام مجلس الدولة بالتعديل.

وشددت عمران على إمكانية طرح مسودة وجاهزيتها للاستفتاء الشعبي، مشيرةً إلى أن مشروع الدستور جاهز منذ إقراره في 29 يوليو 2017 والمفترض أن قانون الاستفتاء كان جاهز من قبل مجلس النواب لكنه تحجج بأن هناك طعونات بخصوص مشروع الدستور.

وأضافت عمران أنه لم يتسنى لمفوضية الانتخابات إتمام الانتخابات بسبب القوة القاهرة، مشيرةً إلى أن المعرقلين حاولوا إدخال مشروع الدستور في الصراعات والتجاذبات السياسية، مؤكدة أن من يحدد هذا القانون صالح أم لا هو الشعب الليبي عن طريق طرحه للاستفتاء .