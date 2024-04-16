عبدالمولى: الأجندات الخارجية تسعى لإشعال الحرب في طرابلس

قال عبد النبي عبد المولى، عضو مجلس النواب، إن الأجندات الخارجية تسعى لإشعال نار الحرب في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن أغلب المجموعات المسلحة تتلقى في تمويلها من حكومة الدبيبة منتهية الولاية.

وأوضح عبد المولى في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن كل ما يحدث في مدينة الزاوية من جرائم قتل وسرقة ونهب سببه غياب الدولة ومؤسساتها الأمنية، داعيا المجتمع المدني لأن يتحرك ضد الفاسدين والمتشبثين بالسلطة.

وشدد عبد المولى على أن مديرية أمن الزاوية أصبحت لا قيمة لها في المدينة، مؤكدا أن المواطن البسيط هو من يدفع فاتورة الاشتباكات.

وكان عبد المولى قد أعرب في وقت سابق عن اعتراضه على الممارسات التركية، وخاصة وجود قواتها في ليبيا، مشددا على أن حل كافة الملفات في ليبيا يتطلب وجود سلطة موحدة معترف بها دولياً، مع التأكيد على أهمية تواصل البرلمان مع الدول الفاعلة في المشهد الليبي لتوضيح رؤيتهم للأزمة وملف تشكيل الحكومة الموحدة.

وشدد عبد المولى على أن اللعبة السياسية لعبة كبيرة جدًا، ويجب التوافق فيها بأكبر قدر ممكن؛ لإنقاذ ليبيا وإنجاز ما يمكن إنجازه من المهام.