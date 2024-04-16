شوايل: مليشيات طرابلس تنفذ أجندة شخصيات تتشبث بالسلطة

أخبار ليبيا 24

قال عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق، إن التشكيلات المسلحة الموجودة في طرابلس تتحرك وفقاً لأجندة من يمولهم من شخصيات تتشبث بمواقعها وتحاول إزاحة منافسين لها في إطار الصراع المستمر على السلطة، لافتا إلى أن كل تشكيل يعرف جيداً حدود نفوذه داخل العاصمة.

وأوضح شوايل في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن التشكيلت المسلحة تتحرك أيضاً وفقاً لأجندة سياسية وآيديولوجية لشخصيات ودول تريد إبقاء الوضع الراهن بكل انقساماته للاستفادة منه، مشددا على أن الحل الرئيسي لحل تلك المعضلة يكمن في توحيد السلطة التنفيذية وكل المؤسسات خصوصاً الأمنية والعسكرية.

وأضاف شوايل أن قرار شرعنة التشكيلات رسخ وجودها في العاصمة بالقرب من مؤسسات صناعة القرار السياسي والمالي فقط، وأفقد أي حكومة قادمة القدرة على تأسيس وامتلاك قوة مسلحة منظمة واحترافية خاصة بها، توازي قوة تلك التشكيلات لتستطيع عبرها فرض قراراتها وتنفيذ القانون.

واعتبر شوايل أن قرار حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، بدمج عدد من تشكيلات المنطقة الغربية بوزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومته، أنهى أي فرصة لإخراج تلك التشكيلات من العاصمة، رغم انتماء كثير منها لمدن ومناطق أخرى.

أعادت الاشتباكات التي اندلعت بين تشكيلين مسلحين بطرابلس الليبية نهاية الأسبوع الماضي، التساؤل حول إصرار قيادات أغلب المجموعات المسلحة على التمركز بالعاصمة مقارنة بغيرها من المدن، مما حولها خلال السنوات الماضية إلى مسرح مستمر لصراعاتها.