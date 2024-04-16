سعي الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز هيمنتها في ليبيا.. الأهداف والتحديات

أخبار ليبيا 24

تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لـ تعزيز هيمنتها على ليبيا، متبوعة بتحركاتها الأخيرة في سبيل فتح باب العلاقات مع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها. وقد عملت على المحافظة على نفوذها في ليبيا، ورغم أن النفوذ الأمريكي كان موجودًا منذ البداية، إلا أن المحللين يفسرون ذلك بأن واشنطن قررت التدخل مباشرة في الملف الليبي لتعزيز دورها فيه، وانتقلت من التحكم بواسطة حلفائها إلى التدخل المباشر بعيدًا عن الوكالة التي كانت توليها لأوروبا.

وتعكس استمرارية هذا النفوذ وجود مخاوف من فقدان واشنطن مصالحها في أفريقيا والبحر المتوسط، فتسعى الولايات المتحدة لإنشاء بيئة مناسبة لفرض قواعد عسكرية خاصة بها في ليبيا، وذلك عبر التعاون مع شركة أمريكية في المجال العسكري والسيطرة على عبد الحميد الدبيبة وحكومته، إضافة إلى التفاوض مع تركيا حول الانسحاب من ليبيا مقابل تمديد صلاحياتها هناك، وذلك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المنطقة.

وتستهدف الولايات المتحدة الحفاظ على شراكتها مع تركيا وتجنب فقدان دعمها في المنطقة، إلا أن التدخل الأمريكي يثير مخاوف من زيادة التوترات والصراعات في المنطقة، خاصة مع التوترات الدولية الحالية وتداعياتها على الساحة الليبية.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية جهود تعزيز تواجدها العسكري والسياسي في ليبيا، وذلك من خلال محاولة توحيد المليشيات المسلحة تحت قيادة واحدة وتدريبها، وتعزيز التعاون العسكري مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية في خطوة مبدأية على طريق إنشاء قاعدة عسكرية مستقبلا على غرار ما حدث في العراق

وترى الولايات المتحدة فرصة في ليبيا لتكون بوابة لها إلى أفريقيا بعد فقدانها لدول كبرى في القارة، مما يدفعها إلى التأكيد على هيمنتها في سياق المنافسة الإقليمية والدولية على السيطرة على موارد ليبيا الطبيعية، ولا سيما في مجال الطاقة.