رئيس الحكومة الليبية يقف على المشاكل التي يعاني منها مركز سبها الطبي

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس الحكومة الليبية، أسامة حمّاد، الإثنين، زيارة تفقدية لمركز سبها الطبي للوقوف على المشاكل التي يعانيها المركز.

وبحسب بيان الحكومة، جاء الزيارة رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي ووزير الدفاع احميد حومة ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي.

هذا وقد اطلع رئيس الحكومة خلال الزيارة، على سير العمل بالمركز الطبي وكافة أقسامه، وعلى المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المركز والكوادر الطبية به من أجل حلحلتها وبغية تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين بالمدينة والمنطقة الجنوبية عامة.

وفي وقت سابق قال، رئيس الحكومة الليبية، أن حكومته تولي اهتمام شديدا بمدينة سبها كونها بوابة ليبيا الجنوبية، مشيرا إلى أن الحكومة وبالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ستشرع في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة؛ تلبية لكافة احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة لها في اجتماع موسع عقده مع عمداء البلديات فور وصوله إلى مدينة سبها اليوم الإثنين.

وبحسب بيان الحكومة حضر الاجتماع مندوب عن اللواء 128 معزز ، والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة في سبها، ورئيس جامعة سبها، ومديري إدارات الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة.

وبحث الاجتماع كافة الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، المتمثلة في انعدام الطرق المعبّدة والمستشفيات والمراكز الطبية المجهزة والقادرة على مواجهة الأوبئة والأمراض ، وأيضا انعدام الإنارة والمياه الصالحة للشرب في بعض الأحياء، وما تحتاجه من صيانة للمدارس والجامعات.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، انطلاق قطار التنمية، مشيراً إلى أن الجنوب نقطة البداية به سوف تكون من مدينة سبها، ليمتد بعدها العمل إلى كل مدن الجنوب التي تعاني من عدم توفر أبسط مقومات الحياة.

كما أكد أنه سيتم استهداف المستشفيات وإعادة بناء ورصف الطرق وتعبيدها، وبناء المدارس وصيانة المباني الحكومية ومعالجة مشكلة الصرف الصحي، وصيانة شبكات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب للمناطق التي لم تصلها الخدمات.