حماد: مدينة مرزق حققت المصالحة الوطنية وسنعمل على عودة السكان إليها

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وصل اليوم إلى مدينة مرزق وفد الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، واجتمع مع مسؤولي القطاعات ورؤساء الأجهزة الخدمية والأمنية والعسكرية المختلفة وحكماء وأعيان وأهالي المدينة.

وقال رئيس الحكومة: “سنعمل على تذليل كافة الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المدينة وتسريع عملية عودة سكان مرزق إليها”.

العمل على تطوير البينة التحتية لمرزق

واستعرض خلال لقائه الإنجازات التي حققتها الحكومة بدعم من القيادة العامة للجيش الليبي والمتمثلة في ” صيانة المنازل والمرافق الخدمية والبنية التحتية للأحياء المدمرة، وجبر الضرر للعوائل المتضررة”.

وأكد حماد أن مدينة مرزق بكافة تركيبتها الاجتماعية حققت المصالحة الوطنية الحقيقية دون متاجرة وأن أبناء الوطن الواحد قادرون على لم شملهم وتضميد جراحهم بأنفسهم بعيداً عن أيدي العابثين.

ورافق حماد خلال زيارته لمرزق بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا ، وحاتم العريبي رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، واحميد حومة وزير الدفاع، وعيسى عبد المجيد وزير الدولة للشؤون الأفريقية المفوض ومحمد عبدالحفيظ وزير البيئة وأبو بكر الزوي وكيل وزارة الحكم المحلي.

وقد عقد وفد الحكومة اجتماعا موسعا في مدينة سبها وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للحكومة بفيسبوك، حضر الاجتماع مندوب عن اللواء 128 معزز ، والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة في سبها، ورئيس جامعة سبها، ومديري إدارات الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة.

وتعمل الحكومة على اطلاق سلسلة من المشاريع التنموية في سبها والتي تستهدف معالجة مشاكل المتعلقة بالمستشفيات والمراكز الطبية، وإصلاح الطرق وغيرها من المرافق الخدمية.

وأكد المهندس بالقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق تنمية وإعمار ليبيا، أن سبها هي نقطة الانطلاقة وأن مشاريع التطوير والتحسين ستشمل كافة البلديات بالجنوب الليبي.