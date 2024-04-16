حماد: الحكومة تولي اهتماما شديدا بسبها كونها بوابة ليبيا الجنوبية

أخبار ليبيا 24

قال أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية، أن حكومته تولي اهتمام شديدا بمدينة سبها كونها بوابة ليبيا الجنوبية، مشيرا إلى أن الحكومة وبالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ستشرع في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة؛ تلبية لكافة احتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع موسع عقده مع عمداء البلديات فور وصوله إلى مدينة سبها اليوم الإثنين.

وبحسب بيان الحكومة حضر الاجتماع مندوب عن اللواء 128 معزز ، والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة في سبها، ورئيس جامعة سبها، ومديري إدارات الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة.

وبحث الاجتماع كافة الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، المتمثلة في انعدام الطرق المعبّدة والمستشفيات والمراكز الطبية المجهزة والقادرة على مواجهة الأوبئة والأمراض ، وأيضا انعدام الإنارة والمياه الصالحة للشرب في بعض الأحياء، وما تحتاجه من صيانة للمدارس والجامعات.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، انطلاق قطار التنمية، مشيراً إلى أن الجنوب نقطة البداية به سوف تكون من مدينة سبها، ليمتد بعدها العمل إلى كل مدن الجنوب التي تعاني من عدم توفر أبسط مقومات الحياة.

كما أكد أنه سيتم استهداف المستشفيات وإعادة بناء ورصف الطرق وتعبيدها، وبناء المدارس وصيانة المباني الحكومية ومعالجة مشكلة الصرف الصحي، وصيانة شبكات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب للمناطق التي لم تصلها الخدمات.