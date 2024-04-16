تكتل إحياء ليبيا: نرحب ببيان المفوضية.. واستقالة باتيلي فرصة للعرب والأفارقة للجمع بين الليبيين

أخبار ليبيا 24

رحّب “تكتل إحياء ليبيا“، اليوم الثلاثاء، ببيان مجلس المفوضية العليا للانتخابات بشأن الجاهزية للانتخابات البلدية، وبشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة والانتخابات الرئاسية.

وثمّن التكتل برئاسة الدبلوماسي الدكتور عارف النايض، جهود مجلس المفوضية، مؤكدًا تجديد دعمه “لكل الخطوات الإيجابية نحو الاستحقاق الانتخابي المنشود، باعتباره السبيل الوحيد لإعادة القرار إلى الشعب، صاحب السيادة والشرعية الوحيد، ليختار قياداته الوطنية من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.

ودعا التكتل أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، لمواصلة المجهودات التي تبلورت في اجتماع تونس مؤخرا، وفي اجتماع جامعة الدول العربيّة، للوصول لآليات عاجلة ومنصفة لتشكيل حكومة ليبية جديدة واحدة، تسير بالبلاد قدما نحو الانتخابات.

وقال إن ذلك يأتي “احتراما لإرادة شعبنا، والتي تجلت بوضوح من خلال تسجيل 2.8 مليون ناخبة وناخب، يتطلعون بكل أمل وعزيمة لإقامة الدّولة وسيادتها، وحكم القانون، والتّنمية، والمصالحة، والإنصاف في بلادنا الحبيبة”.

تكتل إحياء ليبيا واستقالة باثيلي

وحول استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا قال “تكتل إحياء ليبيا” إن استقالة عبدالله باثيلي، والتي انتشرت أخبارها منذ قليل، لعلّها تكون فرصة حقيقية لاستعادة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لزمام المبادرة في الجمع بين الأطراف الليبية، للتعجيل بتشكيل حكومة الاستحقاق الانتخابي الجديدة، بحيث يمنح البرلمان الليبي الثقة للحكومة التي ينسق بشأنها مع مجلس الدولة، ويقدم إلى مجلس الأمن مباشرة طلب الاعتراف الدولي بها، دون وساطة البعثة الأممية.

وعبّر تكتل إحياء ليبيا عن أمنياته لـ باثيلي بمستقبل أفضل، وقال: “نتمنّى لبلادنا الخروج من حالة الجمود العجيبة، التي جعلت بلادنا عرضة للمزيد من التّمزيق والاقتسام والنّهب الممنهج، والإفقار المتعمّد لشعبنا”.