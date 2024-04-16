تعاون جديد بين “الحديد والصلب” وشركة دانييلي الإيطالية

أخبار ليبيا 24

امتدادًا لتعاونهما المستمر بعدة مشاريع سابقة، وقعت شركة الحديد والصلب شراكة جديدة مع شركة شركة دانييلي الإيطالية، لتنفيذ مشروع مصنع للاختزال المباشر؛ لإنتاج مليوني طن من الحديد الاسفنجي، و الحديد المقولب على الساخن سنويا.

وأوضحت شركة الحديد والصلب عبر صفحتها بفيسبوك، أنه سيتم إنشاء المصنع داخل ليبيا، والاستفادة من البنية التحتية المتوفرة داخل الشركة واستغلال إمكانياتهم الفنية المتمثلة في منظومات تخزين ومناولة وغربلة الخامات.

وأشارت الشركة إلى أن منتجا المشروع سواء الإسفنجي أو المقولب على الساخن مطلوبان في السوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير المنتجات لشركة دانييلي لتغذية مصانعها في إيطاليا.

وحسب الخطة الموضوعة للمشروع، فإنه من المتوقع استكمال أعمال التنفيذ المقدرة بــ 3.5 سنوات وستعتمد “الحديد والصلب” في تشغيله على استخدام تقنية شركة دانييلي “EnergIron” وهي التقنية المنافسة لتقنية ميدركس “Midrex” الأمريكية، وتقدر حِصة شركة دانييلي الإيطالية في المشروع بنسبة 51 % ، والشركة الليبية للحديد والصلب حصتها بنسبة 49 %. متوقعة استرجاع رأس ماله خلال 8 سنوات.

تجديد للتعاون مابين الشركتين

وقالت الشركة الليبية للحديد والصلب “إن شركة دانييلي إحدى ثلاث شركات عالمية كبرى عاملة في مجال صناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية، وهي: شركة برايميتالز ( Primetals ) التابعة لشركة سيمنز الالمانية، شركة إس أم إس الألمانية ( SMS )وشركة دانييلي الإيطالية ( .Danieli Co )”.

ويرجع تاريخ التعاون مابين الشركة الليبية للحديد والصلب وشركة دانييلي الإيطالية إلى سنوات سابقة، إذ قامت شركة دانييلي؛ بتنفيذ عدة مشاريع، منها: تنفيذ مصنع أسياخ الصلب بطاقة إنتاجية سنوية 400 ألف طن، أُفتتح عام 1997، وتنفيذ مصنع قضبان الصلب بطاقة إنتاجية سنوية 800 ألف طن، أُفتتح عام 2018م، بالإضافة إلى التعاون المستمر في مجال توريد قطع الغيار والخدمات الفنية.

ويأتي هذا المشروع ضمن المرحلة الثانية من خطة التطوير العامة للشركة عام 2007م، والتي تم تنفيذ مرحلتها الأولى واستكمالها بافتتاح مصنع درفلة القضبان 2 في نوفمبر 2018م.