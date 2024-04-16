بوراس: أطراف أمنية وعسكرية في طرابلس توسع رقعة القوة القاهرة

قالت ربيعة بوراس، عضو مجلس النواب، إن الأطراف المحسوبة على القطاع الأمني والعسكري، في المنطقة الغربية تعمل على اتساع رقعة القوة القاهرة، لتصدير المزيد من الأزمات للمشهد الليبي.

وأوضحت بوراس في تصريحات صحفية بشأن اشتباكات طرابلس الأخيرة، ورصدتها “أخبار ليبيا 24” أنه كان على هذه الأطراف، بذل الجهود لبناء مؤسسات وطنية قادرة على تأمين البلاد، وتحقيق الاستقرار والسلام، والدفع نحو عقد الانتخابات، مشددة على أن هذه الأزمات تُساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع.

وأشارت بوراس إلى أن هذه الأزمات تضاف إلى سلسلة الانقسامات الحالية، التي تشكل عائقًا كبيرًا أمام أي مشروع وطني يحقق تطلعات الليبيين في العدالة والتنمية، وعقد الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مضيفة أن توحيد المؤسسات يتحقق من خلال عملية سياسية تحظى بثقة المجتمع، وصولاً إلى حلول مستدامة تُبعد شبح الحروب والتعصب السياسي والقبلي والأمني والاقتصادي والاجتماعي

وكانت بوراس قد أكدت في وقت سابق أنه من الضروري لدى الأطراف الإقليمية والمحلية المتداخلة في الأزمة الليبية أن تحافظ على حجم المكاسب التي حققتها في ظل الظروف الراهنة للحالة الليبية والمحافظة على الوضع الحالي الذي يحقق مكاسب سياسية واقتصادية لكلا الطرفين في شرق وغرب البلاد، مشددة على أن كل الوسائل الدبلوماسية التي تحقق الاستقرار والسلام وتمنع حدوث الحرب وتحافظ على وقف إطلاق النار وتمهد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تبقى هي الخيارات الأفضل للجميع.