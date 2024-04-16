بعد 13 عام من التقاضي..المؤسسة الليبية للاستثمار تلجأ للتحكيم الدولي ضد أمير بلجيكا

أخبار ليبيا 24

لجأت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى التحكيم الدولي بعد فشل التقاضي في المحاكم من تسوية النزاع القائم بينها وبين الأمير البلجيكي لوران لمدة 13 عام، وبعد مصادرة محكمة بلجيكية أصول المؤسسة كجزء من النزاع.

ويسعى “لوران” للاستحواذ على 67 مليون يورو مقابل المشاريع التي نفذتها منظمة غير حكومية وهي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.

ووفق ما كشفته جريدة “ذا ناشيونال نيوز” الإنجليزية، صادرت محكمة بلجيكية ما قيمته 15 مليار يورو من أموال المؤسسة، لذا لجأت الأخيرة للتحكيم ضد بلجيكا بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي.

المحاكم البلجيكية منحازة وليبيا تلجأ للتحكيم

وقال المحكم الدولي “ويليام كيرتلي” للجريدة، أنه من النادر أن تلجأ مؤسسات الدولة وخاصة الإقتصادية منها، إلى التحكيم الدولي؛ لأن عادة هذه المؤسسات تكون الأكثر تعرضاً للهجوم في التحكيم الدولي، وقد تستغرق الدعوى القضائية 3 سنوات. وأشار إلى أن لم تحدد المؤسسة الليبية للاستثمار مطالبها القانونية إلى الآن، ويعتقد أنها تستند إلى معاهدة الاستثمار الثنائية بين ليبيا وبلجيكا، ويرى أن اختيار المؤسسة للتحكيم الدولي بسبب فقدها للثقة في المحاكم البلجيكية.

وفي عام 2008، تم توقيع العقد للمرة الأولى بين الأمانة العامة للتنمية وليبيا، قبل أن يتوقف المشروع في عام 2011، وسعى الأمير لوران للحصول على 37 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد منذ ذلك الحين، وتضخم الرقم الآن ليصل إلى 67 مليون يورو.

ومن بعد عام 2011 جمد المجتمع الدولي أصول المؤسسة البالغة 67 مليار دولار بدعوى منع وقوعها في أيدي أنصار النظام السابق، وما زالت مجمدة حتى الآن، وفي عام 2015، تم السماح لمؤسسة الاستثمار بتحويل ملياري يورو من الفوائد من 13 مليار يورو من الأموال المجمدة بموجب العقوبات والمحتفظ بها في بنك “يوروكلير” في بلجيكا،وحاول الأمير البلجيكي استغلال وضع المؤسسة الليبية للاستثمار، إذ طلب إجراء تحقيق جنائي ضد المؤسسة والبنوك المتورطة في “وقائع اختلاس وغسل أموال” في محاولة لاسترداد أمواله. مما أدى إلى إصدار نشرة حمراء من “الإنتربول” ضد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن محمد، ثم رفعت لاحقاً. وبعد مصادرة أموال المؤسسة في بلجيكا، ردت الأخيرة بتقديم شكوى جنائية ضد الأمير لوران اتهمته فيها بالاحتيال والابتزاز فيما يتعلق بمحاولته استعادة الاموال.