باتيلي في المؤتمر الصحفي لإعلان استقالته “ليبيا على وشك فقدان سيادتها”

أخبار ليبيا 24

صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي عن استقالته من البعثة في مؤتمر صحفي وقال: “ليبيا على وشك فقدان سيادتها، وقناعتي أنه طالما أن القادة الليبيين متفرقين في صفوفهم فلا يمكن التوصل لحل”.

وأكد أنه “خلال فترة عملي الممتدة لثمانية عشر شهرأً قمت بزيارة مكثفة إلى ليبيا وتوجهت لكافة المناطق شرقاً وغرباً وجنوباً واجتمعتُ مع كافة الأطراف، من أصحاب المصلحة، والمواطنين من كافة المجتمعات والمكونات المختلفة من عرب وأمازيغ وكذلك الكيانات الاجتماعية في الجنوب، وزرت كافة المدن الكبرى التي تم تدميرها بسبب الحروب”.

وبين أنه حاول الاصغاء لكافة الاطراف دون تهميش أي طرف “أصغيت بحذر لكل كلمة كانت تقال من الأطراف وقد استلمتُ مقترحاتهم ودرستها، ولكن مجلس الأمن لديه السلطة الأدبية والأخلاقية النظر في صلاحيات المضي قدمًا وسط هذه الأوضاع“.

تفصيل لما قاله حول الانتخابات

وأردف باتيلي “يرى البعض أن الشرعية تكمن في مجلس النواب والذي تم انتخابه قبل 10 سنوات والذي يدعي الشرعية ولم يتم تجديد هذا البرلمان ومجلس الدولة لم يتم تجديده منذ 12 عامًا”.“

وأضاف “من الواضح إننا نواجه ترتيبات مؤقتة، لقيادات يطعن بشرعيتها الشعب الليبي؛ لذا يجب السماح للمواطنين من التوجه إلى الانتخابات وأن يختاروا قياداتهم عبر آلية نظام انتخابي يتمتع بالشفافية “.

وأوضح “خلال مسيرة عملي كنت تحت ضغوط من أجل فرض قوانين انتخابية من قبل لجنة 6+6 وتأسيس لجان برلمانية وماكان يجب فعله ايضاً هو التأسيس لحكومة انتقالية موحدة من أجل قيادة البلاد نحو الانتخابات، إلا أن الجهات الليبية الفاعلة تشعر بالارتياح تجاه الجمود الحالي الذي بدأ منذ عام 2011“.

وأشار باتيلي إلى أن “ليبيا اليوم هي ساحة معركة ومع استمرار التدافع نحوها يتم استخدام المنطقة كساحة مواجهات عسكرية من قبل مختلف الجهات الأجنبية”.