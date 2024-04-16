باتيلي: الأطراف الليبية الخمسة تعيق استكمال العملية السياسية.. وتضع شروطًا لخدمة مصالحها

أخبار ليبيا 24

اتهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الأطراف الخمسة الرئيسة برفض الحوار وإعاقة استكمال العملية السياسية في البلاد.

وقال باتيلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الأطراف “الخمسة” لم تستجب للدعوات المتكررة للمشاركة في الحوار، مشيرًا إلى أنها تضع شروطًا تعيق استكمال العملية السياسية.

وأضاف: “هناك رغبة عنيدة من الأطراف الليبية في تأجيل الانتخابات لحد غير معلوم”.

وقال المبعوث الأممي: “تكالة والدبيبة وضعا شروطًا مسبقة تتعلق باعتماد دستور جديد قبل إطلاق أي عملية سياسية.. وعقيلة صالح اشترط تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب باعتباره هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا”.

وأضاف: “أمّا خليفة حفتر اشترط إما دعوة حكومة أسامة حماد أو استبعاد الحكومتين”.

باتيلي: ليبيا تعاني

وقال المبعوث الأممي، إن التنافس الإقليمي والدولي بليبيا يجعل حل الأزمة صعب المنال، مشيرًا إلى أن الموقع الجغرافي والموارد الاقتصادية للبلاد جعلها “ملعبا للتنافس الإقليمي والدولي”.

وحثّ باتيلي الأطراف الليبية على تسوية الأزمة سلميًا وعدم التصعيد. وقال: إن “ليبيا تعاني وضعًا اقتصاديًا سيئًا وعلى السلطات الليبية الاتفاق على الموازنة لحل الأزمة الاقتصادية”.

وأضاف المبعوث الأممي: “ليبيا بحاجة لتوحيد المبادرات لحل الأزمة وإنهاء معاناة سكانها”. وقال إن هيئة الانتخابات الليبية تواجه عراقيل بسبب عدم الدعم الحكومي.

وأشار، في إحاطته، إلى أهمية المصالحة الوطنية لضمان نحاج العملية السياسية بليبيا. وفي حديثه حول الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، قال باتيلي: إن “سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا معطل بسبب الخلافات”.

كما تحدث باتيلي حول الوضع الإنساني في ليبيا، وقال:”إننا قلقون من معدلات زيادة عمليات الخطف والاعتقال بليبيا.. نؤكد على أهمية الإصلاحات التشريعية لحماية حقوق الإنسان بليبيا”.